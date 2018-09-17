انطلاق عملية عسكرية لتعقب عناصر داعش في مدينة العظيم داخل العراق
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GMT 12:08 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبروفاة "حسني مبارك" تتصدر "تويتر" في السعودية
GMT 10:13 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبررئيس منظمة الانقاذ الدولية يصل مطار العاصمة صنعاء
GMT 09:54 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرالعثور على أسلحة إسرائيلية بالمحافظات المحررة من داعش
GMT 09:53 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرقبيلة الغفران تستغيث بالأمم المتحدة من جرائم أمير قطر وحكومته
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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