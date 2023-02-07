وفاة 3 مهاجرين وفقدان حوالي 20 قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم ويخشى أن يكون أكثر من 20 في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين ثان قبالة سواحل البلاد في غضون أيام فقط. وقالت متحدثة باسم خفر السواحل لوكالة "فرانس برس" إن المرأتين والرجل الذين غرقوا كانوا ضمن مجموعة من 41 شخصا غرق زورقهم بعد اصطدامه بشعاب مرجانية بالقرب من جزيرة ليسبوس، مبينة أنه تم إنقاذ 16 شخصا حتى الآن وسط بحث مستمر عن طريق البر والبحر والجو تعيقه الرياح العاتية.