أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ضبط 9 أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز الحدود باتجاه سوريا واليونان بطرق غير قانونية وأكدت الوزارة في بيان، مواصلتها العمل على مكافحة عمليات العبور غير القانوني للحدود وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن "بين الأشخاص الـ9 إرهابيين اثنين من تنظيمي "غولن" و"داعش".

المصدر: الأناضول