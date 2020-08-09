الرئيس اللبناني ميشال عون يعلن أن المطالبة بتحقيق دولي بانفجار مرفأ بيروت مضيعة للوقت

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن الهدف من المطالبة بالتحقيق الدولي بانفجار مرفأ بيروت تضييع الوقت والقضاء يجب ان يكون سريعا" من دون تسرع للتأكيد من هو مجرم ومن هو بريء