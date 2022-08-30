الاتحاد الأوروبى يدعو الأطراف السياسية فى العراق إلى ممارسة ضبط النفس

دعا الاتحاد الأوروبى، اليوم، جميع الأطراف السياسية فى العراق إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء؛ فى أعقاب تصاعد الاشتباكات واقتحام مؤسسات حكومية من قبل محتجين..