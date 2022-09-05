الخارجية الروسية تُعلن مقتل موظفين في سفارتها في كابل إثر هجوم إرهابي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مقتل اثنين من موظفيها في السفارة الروسية بكابل بتفجير وقع بالقرب من بوابتها صباح اليوم الاثنين وقالت وزارة الخارجية في بيان أن مسلحا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة على مقربة من مدخل القنصلية في الساعة 10:50 بتوقيت كابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية الروسية، وعدد آخر من المواطنين الأفغان وتحدثت تقارير إعلامية في وقت سابق أن تفجيرا انتحاريا وقع أمام مدخل السفارة الروسية في كابل ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا بينهم موظفون في السفارة.