الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل

نفى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية، بدولة الإمارات، سالم محمد الزعابي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي، في إطار معاهدة السلام بين البلدين وأكد أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وهذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".