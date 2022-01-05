مليشيا الحوثي تعلن أن التحالف العربي يحتجز سفينة تحمل مادة المازوت له

أعلنت شركة النفط التابعة للحوثيين أن التحالف العربي بقيادة السعودية احتجز سفينة "SPLENDOUR SAPPHIRE "الخاصة والتي تحمل 24189 طنا من مادة المازوت واقتادها قسرا إلى قبالة جيزان.

يتبع..