إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأميركية

أُصيب نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار قرب مطعم شهير في مدينة ميامي جاردينز بولاية فلوريدا الأمريكية. وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" نقلا عن الشرطة الأمريكية، أنه لم يتم بعد تحديد سبب إطلاق النار الذي وقع في الساعة 20:00 .