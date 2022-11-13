مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، في المنطقة الشرقية منه.