موسكو: لا يجب القفز إلى استنتاجات مستعجلة بشأن حادثة منشأة نطنز النووية الإيرانية

حذرت الخارجية الروسية اليوم الاثنين من القفز إلى استنتاجات مستعجلة بشأن أسباب الانفجار الذي هز مؤخرا منشأة نطنز النووية في إيران، مشيرة إلى ضرورة دراسة الوضع.