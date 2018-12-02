قررت محكمة إسرائيلية في القدس اليوم (الأحد) الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، و9 من نشطاء وكوادر حركة «فتح» الذين تم اعتقالهم قبل عدة أيام.

نقلًا عن صحيفه الشرق الاوسط اللندنيه