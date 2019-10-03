إيران تتخذ أول خطوة على خلفية الاوضاع في العراق

أغلقت إيران اليوم الخميس، معبري خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق، بسبب تطور الأوضاع الأمنية، وفق ما أفاد مراسل RT في إيران.

وقال قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيرانية إنه “تم إغلاق منفذي خسروي وجذابة الحدوديين مع العراق منذ أمس لدواع أمنية”.