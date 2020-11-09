الكرملين يوضح سبب تريث بوتين في تهنئة بايدن

أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف سبب تريث الرئيس فلاديمير بوتين في إرسال تهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعدما هنأ الرئيس الحالي دونالد ترامب على الفور قبل 4 أعوام.وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، إن هناك فرقا واضحا بين الحالتين، حيث هذه المرة تم الإعلان عن الطعن قضائيا في نتائج الانتخابات.