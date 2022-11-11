القضاء التونسي يصدر قراراً يمنع الغنوشي من السفر إلى الخارج

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، قرارا يمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من السفر إلى الخارج حتى استكمال التحقيق في ملف حملة شركة أجنبية على الإنترنت لصالح الحركة.