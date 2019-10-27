العثور على 7 جثث بينها جثث طفل و3 نساء بعد استهداف البغدادي في مدينة إدلب السورية

قالت مصادر طبية إنها عاينت منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، وأكدت المصادر العثور على 7 جثث بينها جثث طفل و3 نساء بعد استهداف البغدادي في إدلب السورية.