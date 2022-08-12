استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة
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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

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العرب اليوم - استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة

غزة ـ العرب اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني (22 عاما) من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الجمعة عن مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس قولها "إن الشاب استشهد داخل غرف العناية المركزة متأثرا بإصابته الخطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المحافظة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير".
وكان الشاب قد أصيب خلال قصف بطائرة إسرائيلية بدون طيار شرق خان يونس هو ومجموعة من المواطنين نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة.
ورفع استشهاد هذا الشاب عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر لثلاثة أيام، إلى 49 شهيدا بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصابا بجروح متفاوتة.

 

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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة



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