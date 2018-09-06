ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة

صرح وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر أن ألغام مليشيات الحوثي الموالية لإيران أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة

كما أعلن عسكر أنه بلغ عدد المختطفين 21706 و86 معتقلاً قتلوا جراء التعذيب في سجون مليشيات الحوثي