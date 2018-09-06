ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة
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ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة

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العرب اليوم - ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة

وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر
صنعاء - العرب اليوم

صرح وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر أن ألغام مليشيات الحوثي الموالية لإيران أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة

كما أعلن عسكر أنه بلغ عدد المختطفين 21706 و86 معتقلاً قتلوا جراء التعذيب في سجون مليشيات الحوثي

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ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة



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ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة ألغام الحوثيين أودت بحياة 1593 قتيلًا وعدد المصابين بلغ 1413 بينهم حالات إعاقة دائمة



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