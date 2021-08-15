وزير الداخلية الأفغاني يعد بـانتقال سلمي للسطة إلى حكومة انتقالية
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وزير الداخلية الأفغاني يعد بـ"انتقال سلمي للسطة إلى حكومة انتقالية"

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العرب اليوم - وزير الداخلية الأفغاني يعد بـ"انتقال سلمي للسطة إلى حكومة انتقالية"

حركة طالبان
كابل - العرب اليوم

وزير الداخلية الأفغاني يعد بـ"انتقال سلمي للسطة إلى حكومة انتقالية"

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وزير الداخلية الأفغاني يعد بـانتقال سلمي للسطة إلى حكومة انتقالية وزير الداخلية الأفغاني يعد بـانتقال سلمي للسطة إلى حكومة انتقالية



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