قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من قرية صفا غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم أسيرًا فلسطينيًا محررًا من قرية صفا غرب رام الله، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وقال رئيس مجلس قروي صفا يوسف كراجة في تصريح له إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل الأسير حسن كراجة (33 عاما) واعتقلته، قبل أن تنسحب من القرية.