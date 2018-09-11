قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من قرية صفا غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم أسيرًا فلسطينيًا محررًا من قرية صفا غرب رام الله، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.
وقال رئيس مجلس قروي صفا يوسف كراجة في تصريح له إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت منزل الأسير حسن كراجة (33 عاما) واعتقلته، قبل أن تنسحب من القرية.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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