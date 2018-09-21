الرئيس اللبناني يلتقي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي

التقى ‏رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم في بيروت مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) كريستوفر راي على رأس وفد، في حضور سفيرة الولايات المتحدة اليزابيت ريتشارد.

وجرى خلال اللقاء التداول في آخر المستجدات الراهنة محلياً وإقليمياً، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.