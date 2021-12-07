انفجار كبير في محافظة البصرة العراقية وأنباء عن سقوط ضحايا

أفاد مصادر في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن انفجارا كبيرا ضرب محافظة البصرة جنوبي البلاد، وأشار إلى سقوط ضحايا.ونقل مراسلنا عن مصدر تأكيده بأن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار البصرة ناجم عن عمل إرهابي بدراجة نارية مفخخة.

هذا وأفادت مصادر بأن الانفجار أسفر عن مقتل أربعة مدنيين على الأقل.وفي معلومة أولية، تبينت خلية الإعلام الأمني عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة.

وأدى الحادث، حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة، إلى "استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية" .

ولا زال خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته، وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث، وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل اوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.