مقتل خمسة أشخاص بالرصاص في كاليفورنيا

فتح مسلح النار في بيكرزفيلد بولاية كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) مما أوقع خمسة قتلى، قبل أن يقدم على الانتحار، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة المحلية اليوم.

وقال اللفتنانت مارك كينغ من شرطة منطقة كيرن "هناك ستة قتلى هم المشتبه به وخمسة ضحايا"، مضيفًا "يمكن أن يكون الحادث عمل عنف منزلي". وقُتل ثلاثة أشخاص في المكان قبل أن يلوذ المشتبه به بالفرار ومعه مسدس من عيار كبير.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به أطلق النار في البدء على رجل في شركة الشحن ثم قتل زوجته وطارد شاهدًا على إطلاق النار فقتله أيضًا.

وتابع، أن الشرطة طاردت المشتبه به الذي توقف عند شركة وترجّل قبل أن يطلق النار على نفسه. وبدأت الشرطة في التحقيق حيث استجوبت نحو 30 شاهدًا لتحديد الدوافع.