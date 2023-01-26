ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قنبلة في نيجيريا إلى 54 قتيلا

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا انفجار قنبلة في وسط نيجيريا إلى 50 قتيلا.وذكر الموقع الإلكتروني البريطاني "غلوب إيتشو"، صباح اليوم الخميس، أن العشرات من رعاة الماشية والمارة سقطوا ما بين قتيل ومصاب في انفجار قنبلة بشمال وسط نيجيريا.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي ومتحدث باسم مربي الماشية المحليين في نيجيريا، أن انفجار القنبلة وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بين ولايتي نساراوا وبنويه في شمال وسط البلاد.