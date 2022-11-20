مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث سير مروع في السعودية

لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بحادث مروري مروع في حي المهدية غرب الرياض. وأسفر الحادث عن مصرع أسرة كاملة "زوج وزوجته وخمسة أبناء"، وهم محمد السبيعي وزوجته وأبناؤه مشاعل ومنيرة ومنى وعبد الإله وعبد الله، أصغرهم يبلغ من العمر شهرين.