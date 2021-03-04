مصادر دبلوماسية تؤكد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية
آخر تحديث GMT12:03:34
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الأمم المتحدة تعلن القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن "جرائم حرب" محتملة في تيغراي إيران ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي عدم انتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصحة العالمية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في أوروبا بعد 6 أسابيع من الانخفاض بيان أميركي في الوكالة الدولية للطاقة يؤكد سنراقب عن كثب أي رد إيراني بناء يتيح حدوث تقدم جوهري فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الكرملين يصرح مطالب واشنطن لروسيا بتدمير أسلحتها النووية غير منطقية لأن موسكو قد دمرتها أصلا مصادر دبلوماسية تؤكد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية تفجير بعبوة ناسفة يستهدف موكبا لقيادات أمنية في عدن جنوبي اليمن روسيا تبدي استعدادها لتسليم أوروبا 50 مليون جرعة من لقاح " سبوتنك-في" اعتبارا من يونيو البابا فرانسيس يصرح أزور العراق كرسول سلام بعد سنوات من الحرب والإرهاب
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مصادر دبلوماسية تؤكد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصادر دبلوماسية تؤكد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
برلين - العرب اليوم

مصادر دبلوماسية تؤكد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصادر دبلوماسية تؤكد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية مصادر دبلوماسية تؤكد فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تطرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية



أخبار ذات صلة

GMT 11:49 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

الأمم المتحدة تعلن القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن "جرائم حرب" محتملة في تيغراي
العرب اليوم - الأمم المتحدة تعلن القوات الإثيوبية والإريترية مسؤولة عن "جرائم حرب" محتملة في تيغراي

GMT 11:47 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

إيران ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي عدم انتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العرب اليوم - إيران ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي عدم انتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

GMT 10:27 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

بيان أميركي في الوكالة الدولية للطاقة يؤكد سنراقب عن كثب أي رد إيراني بناء يتيح حدوث تقدم جوهري
العرب اليوم - بيان أميركي في الوكالة الدولية للطاقة يؤكد سنراقب عن كثب أي رد إيراني بناء يتيح حدوث تقدم جوهري

GMT 10:25 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية
العرب اليوم - فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تقدم مشروع قرار ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

GMT 10:22 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

الكرملين يصرح مطالب واشنطن لروسيا بتدمير أسلحتها النووية غير منطقية لأن موسكو قد دمرتها أصلا
العرب اليوم - الكرملين يصرح مطالب واشنطن لروسيا بتدمير أسلحتها النووية غير منطقية لأن موسكو قد دمرتها أصلا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

سيرين عبد النور تتألق باللون الأصفر المطبع بالزهور

القاهرة ـ العرب اليوم

تألقت النجمة سيرين عبد النور بفستان من الحرير الأصفر المطبع بالزهور من تصميم فالنتينو وهو ينتمي إلى أول مجموعة أطلقتها الدار من ميلانو في أكتوبر الماضي. لقد أراد المصمم المبدع بيار باولو بيكولي تصميم مجموعة تجسد الحرية والرومنسية فكان له ما أراد، وقد اختارت سيرين هذا الفستان حيث تمت جلسة التصوير في منتجع kalani resort ونسّقت معه حقيبة بيج مزدانة بالمسامير التي ارتبطت بهوية الدار الإيطالية، فيما اختار المصمم تنسيق حقيبة ممائلة ولكن باللون الزهري الباستيل. تم التصوير بعدسة المبدع الياس أبكر وتولّت الخبيرة مايا يمين مكياج سيرين وصفّف شعرها المزين جورج مندلق. واهتم بتنسيق اللوك خبير المظهر سيدريك حداد الذي يرافق سيرين في غالبية إطلالاتها خصوصاً في برنامج the masked singer. وقد نشر سيدريك بدوره رسالة عايد فيها سيرين لمنسبة ميلادها مذكّراً ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:11 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

موديلات جمبسوت أنيقة باللون الأسود لإطلالات جذابة ومتجددة في سهرات 2021
العرب اليوم - موديلات جمبسوت أنيقة باللون الأسود لإطلالات جذابة ومتجددة في سهرات 2021

GMT 03:30 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

10 من أهم الأماكن السياحية في ستوكهولم لا تفوت زيارتها
العرب اليوم - 10 من أهم الأماكن السياحية في ستوكهولم لا تفوت زيارتها

GMT 03:00 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

8 شروط أساسية في تصميم الأدراج المنزلية تعرف عليها
العرب اليوم - 8 شروط أساسية في تصميم الأدراج المنزلية تعرف عليها

GMT 07:50 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

أبو الغيط يدعم حق السعودية في صد هجمات الحوثي
العرب اليوم - أبو الغيط يدعم حق السعودية في صد هجمات الحوثي

GMT 04:01 2021 الخميس ,04 آذار/ مارس

منح ميغان 630 ألف دولار في دعوى ضد صحيفة "ديلي ميل"
العرب اليوم - منح ميغان 630 ألف دولار في دعوى ضد صحيفة "ديلي ميل"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:39 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

المركز الدولي لتاريخ كرة القدم يعلن عن أفضل حراس في العالم خلال 30 سنة
العرب اليوم - المركز الدولي لتاريخ كرة القدم يعلن عن أفضل حراس في العالم خلال 30 سنة

GMT 02:45 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

بيل غيتس يؤكد أن الانتصار على الجائحة يتطلب استثمارات
العرب اليوم - بيل غيتس يؤكد أن الانتصار على الجائحة يتطلب استثمارات

GMT 04:33 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

ملياردير أميركي يكشف عن أكبر خطر يواجه اقتصاد بلاده
العرب اليوم - ملياردير أميركي يكشف عن أكبر خطر يواجه اقتصاد بلاده

GMT 01:09 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها
العرب اليوم - تعرف على أبرز معالم الكويت السياحية التي تجذب الزوار إليها

GMT 03:02 2021 السبت ,20 شباط / فبراير

سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان
العرب اليوم - سياحة افتراضية على متن مركب شراعي في أسوان

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 07:07 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

انتحار مدرب فريق الجمباز الأميركي في أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات
العرب اليوم - انتحار مدرب فريق الجمباز الأميركي في أولمبياد 2012 بعد اتهامه بإساءة معاملة اللاعبات

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 07:00 2021 الجمعة ,26 شباط / فبراير

هدف مصري مغربي قاتل يقلب الطاولة في "يوروبا ليغ"
العرب اليوم - هدف مصري مغربي قاتل يقلب الطاولة في "يوروبا ليغ"

GMT 08:19 2021 السبت ,27 شباط / فبراير

منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل
العرب اليوم - منظمو المنافسة فى هولندا يقتربون من تقرير مصير التحقيقات مع أبل

GMT 05:16 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

الإفصاح عن بياناتك الشخصية على مواقع التواصل قد يعرضك لمخاطر
العرب اليوم - الإفصاح عن بياناتك الشخصية على مواقع التواصل قد يعرضك لمخاطر

GMT 01:42 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

"ماكلارين" تطلق أيقونتها السيارة Elva الخارقة
العرب اليوم - "ماكلارين" تطلق أيقونتها السيارة Elva الخارقة

GMT 04:35 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

"ناسا" تكشف عن بقعة شمسية تنذر بانفجار هائل خلال أيام
العرب اليوم - "ناسا" تكشف عن بقعة شمسية تنذر بانفجار هائل خلال أيام

GMT 17:42 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

المسبار الصيني "تيانوين-1" بات في المدار حول المريخ
العرب اليوم - المسبار الصيني "تيانوين-1" بات في المدار حول المريخ
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab