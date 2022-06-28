القوات الإسرائيلية تعتقل 11 فلسطينياً من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت مصادرنا، أن الاعتقالات شملت خمسة من جنين، ومثلهم من الخليل وواحدا من بيت لحم. وفي سياق متصل، أشارت الوكالة إلى اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، اليوم، تحت حماية القوات الإسرائيلية.