الحوثيون يعلنون عن ثاني هجوم خلال ساعات على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية

للمرة الثانية منذ فجر اليوم الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن شنها هجوما جويا على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع على حسابه في "تويتر" أن طائرة مسيرة من طراز "قاصف 2K" استهدفت في الساعة التاسعة تماما من صباح اليوم "موقعا عسكريا مهما" ضمن القاعدة الجوية الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

ولم يعلق التحالف العربي بقيادة السعودية بعد على إعلان "أنصار الله" هذا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين فجر اليوم عن تنفيذهم عملية هجومية بطائرتين مسيرتين من نفس الطراز ضد "مواقع مهمة وحساسة" في قاعدة الملك خالد، بالإضافة إلى قصف طائرة مسيرة ثالثة من طراز "صماد 3" موقعا لشركة "أرامكو" في جازان.