وفاة رئيس فيتنام عن عمر يناهز 61 عامًا

توفي الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج صباح اليوم عن عمر ناهز 61 عاما.

وأوضح التلفزيون الرسمي في فيتنام أن كوانج 61 عاما توفي في المستشفى صباح اليوم نتيجة مرض خطير رغم الجهود التي بذلها أطباء وأساتذة من المحليين والعالميين.