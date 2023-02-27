مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أدى المستوطنون طقوسا تلمودية فى باحات المسجد الأقصى، فيما أدى بعضهم ما يسمى "السجود الملحمى" عند أبواب المسجد.ويقتحم المستوطنون باحات المسجد بصورة شبه يومية، فيما يعد محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى فيه كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.وتزداد الاقتحامات كثافة ووتيرة فى المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.