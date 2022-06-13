مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأميركية
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مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأميركية

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العرب اليوم - مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأميركية

واشنطن ـ العرب اليوم

ذكرت شبكة "abcnews"، نقلا عن الشرطة الأمريكية أن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا.

 

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مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأميركية مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين فى إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأميركية



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