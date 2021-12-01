الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع "CH4" تابعة لسلاح الجو السعودي، بصاروخ أرض جو.وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع "CH4" تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران".