القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واقتحمت منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت الأخوين بهاء وأحمد عيسى زماعرة، وعدي حسن عطا زماعرة (22 عامًا) ونقلتهم لجهة غير معلومة.