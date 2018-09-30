القوات الإسرائيلية تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة حلحول شمال الخليل بالضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واقتحمت منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت الأخوين بهاء وأحمد عيسى زماعرة، وعدي حسن عطا زماعرة (22 عامًا) ونقلتهم لجهة غير معلومة.
GMT 09:44 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرعشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى بينهم عضو كنيست
GMT 09:31 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرمقتل مسلح من طالبان وإصابة اثنين في اشتباك شرق أفغانستان
GMT 08:39 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرولي العهد السعودي يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
GMT 08:37 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرخادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية الصين الشعبية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
GMT 08:36 2018 الأحد ,30 أيلول / سبتمبرولي العهد السعودي يهنئ رئيس جمهورية قبرص بذكرى استقلال بلاده
واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
أرسل تعليقك