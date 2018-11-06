تعطيل الدراسة بجميع المدارس والجامعات الكويتية لسوء الأحوال الجوية

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، تعطيل الدراسة في جميع المدارس الجامعات، بناء على تعليمات مجلس الوزراء الكويتى، بسبب سوء الأحوال الجوية.