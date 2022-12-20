مقتل 8 مدنيين وإصابة 3 في هجوم لداعش شرقي بغداد

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، بأن الحصيلة النهائية لهجوم تنظيم داعش الذي استهدف سيارة مدنية الليلة الماضية بلغ 8 قتلى و3 مصابين.

ووقع الهجوم في قرية البو بالي، شرقي مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى (57 كيلومترا شمال شرقي بغداد).

وقال قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء علاء الزبيدي في تصريح صحفي إن "الهجوم الإرهابي على قرية البوبالي بقضاء الخالص يحمل بصمات عصابات داعش وإن محافظ ديالى والقيادات الأمنية تواجدوا في مكان الحادث في وقت متأخر من ليلة أمس".