إطلاق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل والطيران الحربي يقصف مواقع في قطاع غزة

قال مراسلنا إن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع شن طائرات إسرائيلية غارة على مواقع في القطاع.

وأوضح مراسلنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف نقطة للضبط الميداني في منطقة النصب التذكاري شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما قصف أرضاً زراعية شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

وفي الأثناء سُمعت صافارات الإنذار تدوي بغلاف غزة.

وفي نفس السياق اتهم القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري، إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب حقيقية في قطاع غزة سقط فيها نساء حوامل وأطفال رضع"، داعيا المجتمع الدولي أن يخرج عن حالة الصمت إزاء "الجرائم الإسرائيلية".