جنوب إفريقيا تًسجل 1716 إصابة و 40 وفاة بكورونا

سجّلت جنوب إفريقيا اليوم، 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الإصابات إلى 34 ألف و357 حالة والوفيات إلى 705 وفيات..

وأشارت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا إلى أن تسجيل 17 ألفًا و291 معافى بينما أجرت 742742 فحصا مخبريا منذ ظهور هذا الوباء منتصف شهر مارس الماضي.