الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 16 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية إنه جرى اعتقال ثلاثة مواطنين في محافظة الخليل فيما جرى اعتقال ثلاثة آخرين من مخيمي الدهيشة وعايدة في بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر إنه جرى اعتقال شاب من محافظة نابلس شمالا، واثنين من محافظة جنين الواقعة إلى الشمال منها أحدهم أسير محرر.