الحكومة المصرية تنفي تأثر الأنفاق تحت قناة السويس بعمليات الحفر

نفت الحكومة المصرية تأثر الأنفاق تحت قناة السويس بعمليات الحفر التي قامت بها لتعويم سفينة إيفر غرين التي كانت عالقة في الممر الملاحي العالمي.

تُعرف الأنفاق أسفل قناة السويس باسم أنفاق سيناء، حيث لا يستغرق الوصول إلى سيناء سوى دقائق معدودة وذلك من خلال أنفاق الإسماعيلية.

ونفذت هيئة قناة السويس، عددا من الأنفاق والكبارى العائمة، تصل إلى 10 أنفاق وكبارى عائمة، بجانب تنفيذ الهيئة الهندسية لعدد من الكباري العائمة.

أنفاق قناة السويس البالغ عددها 5 أنفاق، تتمثل في نفقى الإسماعيلية والتي تصل إلى سيناء ذهابا وإيايا في مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقى بورسعيد والتي تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.

فيما تتمثل الكبارى العائمة الخمس والتي قضت على مشكلة التكدس والزحام بسبب المعديات، في كوبرى الشهيد أحمد المنسى في المنطقة 6 بالإسماعيلية، والثانى باسم الشهيد أبانوب جرجس في القنطرة، أما الكوبرى الثالث فهو كوبرى طه زكى في سرابيوم، وكوبرى الشط في السويس، علاوة على، كوبرى النصر في بورسعيد.