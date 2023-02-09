لجنة مكافحة الإرهاب الروسية تعلن إحباط عمل إرهابي جنوبى البلاد

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية أن عناصر جهاز الأمن الفدرالى تمكنوا من القضاء على مجموعة من المسلحين الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابى بإقليم ستافروبول جنوبى روسيا.