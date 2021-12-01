وفاة 29 طفلا جراء غرق مركب في نيجيريا والبحث مستمر عن مفقودين

لقي 29 طفلا مصرعهم في ولاية كانو شمالي شرق نيجيريا، بعد غرق مركب مكتظ كان يقل 42 راكبا تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، وفقا لوكالة "فرانس برس".ونقلت "فرانس برس" عن المتحدث باسم جهاز الإطفاء في كانو، ثمين عبد الله، قوله: "انتشلنا 29 جثة ... وأنقذنا سبعة ركاب، ويستمر البحث عن الجثث الـ13 المتبقية".