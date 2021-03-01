أول سفير إماراتي لدى إسرائيل يصل تل أبيب ويلتقي وزير الخارجية الاثنين

وصل أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، الاثنين، إلى تل أبيب، لبدء تسلم مهام منصبه، وتوقعت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن يلتقي آل خاجة، وزير الخارجية غابي أشكنازي، في وقت لاحق الاثنين، فيما سيقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

كانت الإمارات، أعلنت في الـ14 من فبراير الجاري، تعيين آل خاجة، أول سفير لها لدى إسرائيل، بعد أسابيع من إعلان وزارة الخارجية الإماراتية بدء التنسيق مع نظيرتها الإسرائيلية بشأن افتتاح أول سفارة لأبوظبي لدى تل أبيب.