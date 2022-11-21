تجربة علمية في مدرسة أسترالية تتسبب في انفجار وإصابة 12 شخصاً
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تجربة علمية في مدرسة أسترالية تتسبب في انفجار وإصابة 12 شخصاً

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العرب اليوم - تجربة علمية في مدرسة أسترالية تتسبب في انفجار وإصابة 12 شخصاً

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سيدني - العرب اليوم

 تسبب انفجار خلال تجربة علمية في مدرسة بمدينة سيدني الأسترالية في إصابة 12 شخصا بينهم 11 طفلا.  وأفادت وسائل إعلام بأن 11 طفلا تم نقلهم إلى المستشفى مصابين بحروق بعد الانفجار كما أصيب أحد البالغين بحروق سطحية.  وأوضحت المصادر نفسها أن طفلين تم نقلهما إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة وحروق، بينما يوجد الأطفال التسعة الآخرون في المستشفى بإصابات سطحية.

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تجربة علمية في مدرسة أسترالية تتسبب في انفجار وإصابة 12 شخصاً تجربة علمية في مدرسة أسترالية تتسبب في انفجار وإصابة 12 شخصاً



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