قصف روسي موسع لمدن أوكرانية ومحطة زابوريجيا النووية من دون كهرباء

قال مسؤولون محليون إن وابلاً من الصواريخ الروسية قصف عدداً من المناطق الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس)، بما في ذلك ميناء أوديسا على البحر الأسود ومدينة خاركيف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.

وقال ماكسيم مارتشينكو، حاكم أوديسا على «تليغرام»، إن هجوماً صاروخياً أصاب منشأة للطاقة في المدينة الساحلية، ما أدى إلى قطع التيار الكهربائي. كما أصيبت مناطق سكنية، لكن لم ترد أنباء عن قتلى أو إصابات. وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن المدينة والمنطقة تعرضتا لـ15 ضربة جوية شملت البنية التحتية. ووردت أنباء عن ضربات أخرى في مدينة دنيبرو بوسط البلاد ومناطق في جميع أنحاء البلاد.

يأتي هذا بينما انقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في أعقاب ضربة روسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا الخميس، مضيفاً أنها تعمل حالياً على مولدات ديزل. وقالت مؤسسة إنيرغواتوم، في بيان، إن «خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية ومنظومة الطاقة الأوكرانية انقطع نتيجة هجمات صاروخية».