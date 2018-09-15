قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة شبان فلسطينيين من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط ، واعتقلت الشبان أدهم الهندي، وعمرو خشان، وأيمن أبو ميالة، ومحمود الفقيه، واقتادتهم لمراكز التحقيق.