أفاد مصدر في هيئات الأمن الروسية بأن الأنظمة الروسية للدفاع الجوي دمرت ليلة الأربعاء في ضواحي مدينة خيرسون 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "في الليلة الماضية أسقطت الأنظمة الروسية للدفاع الجوي على مشارف مدينة خيرسون 3 صواريخ من طراز "توتشكا أو" أطلقها القوميون الأوكرانيون باتجاه المدينة".وقد أسفر القصف المتكرر للمناطق السكنية باستخدام هذه الصواريخ في السابق عن وقوع العديد من الضحايا، ولا سيما في مدينة دونيتسك.