الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قواته اعتقلت خلال الليلة الماضية 11 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل 11 فلسطينيا من أنحاء الضفة الغربية، وصادرت أسلحة، كما تعرضت القوات لإطلاق نار في نابلس دون وقوع إصابات".