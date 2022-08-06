رتل من القوات الأميركية يضم صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق يتجه نحو الأراضي العراقية

أفادت مصادرنا بأن قوات أمريكية أخرجت مجددا دفعة من النفط السوري من حقول الجزيرة حيث توجه رتل يتكون من صهاريج معبأة بالنفط المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية وأشارت مصادر محلية من ريف اليعربية إلى أن رتلا مؤلفا من 60 آلية أغلبها صهاريج محملة بالنفط وشاحنات وناقلات تابعة للقوات الأمريكية توجه مساء الجمعة من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد "غير الشرعي".