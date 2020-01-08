شركة الطيران الأوكرانية توقف رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى
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شركة الطيران الأوكرانية توقف رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى

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العرب اليوم - شركة الطيران الأوكرانية توقف رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى

شركة الطيران الأوكرانية
كييف - العرب اليوم

شركة الطيران الأوكرانية توقف رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى.

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شركة الطيران الأوكرانية توقف رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى شركة الطيران الأوكرانية توقف رحلاتها إلى طهران لأجل غير مسمى



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