الكرملين يؤكد أن بوتين لن يوجه كلمة عبر الفيديو خلال قمة العشرين

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه لا خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوجيه كلمة عبر تقنية الفيديو إلى قمة العشرين (G20). وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن قرار عدم الذهاب إلى قمة العشرين كان بالتحديد قرار بوتين، ويرجع ذلك إلى جدول أعماله والحاجة إلى تواجده في روسيا.